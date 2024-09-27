Spor yazarları Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise galibiyetini değerlendirdi

"TEMEL HATA BU"

TAYFUN BAYINDIR: "Başta bu maçın en iyisi olan Livakovic olmak üzere, sarı-lacivertli ekibin hem kanat bekleri hem de iki stoperi baskıdan pasla nasıl çıkılacağını bilmiyorlar. Asla bu savunma bloğunun beş isabetli pas yaptığını görmedik. Livakovic top almak için gelen göbek dağıtıcısına (ki bu oyuncu çoğunlukla Amrabat, zaman zaman da Fred oluyor.) hızlı ilk pası atmaktan korkuyor. Baskıyı çözmekteki temel hata bu... Livakovic geciktiği sürece de rakip çabuk alan daraltıyor. Bu durumda da topu alan hangi savunmacı olursa olsun gördüğü ilk takım arkadaşına topu öylesine atıyor, doğal olarak hiç bir organize çıkış ya da hiçbir organize set oyunu hayata geçmiyor. Sonuçta maçın neredeyse tamamında Belçika ekibi kendi evinde gibi oynama şansı yakaladı, 90 dakikanın geniş bir kesiminde de maçı kontrol eden taraftı." [Milliyet]