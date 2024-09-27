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        Haberler Gündem Güncel Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor | Son dakika haberleri

        Yöre halkının korkulu rüyası oldu! Her geçen gün büyüyor

        Karaman'da merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde bir elma bahçesinde 2022'de oluşan ve her geçen gün büyüyen obruk, çiftçiler ile yöre halkını tedirgin ediyor. Obruk nedeniyle bakımsız kalan bahçedeki yüzlerce elma ağacı da kurudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:39
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        Karaman'da oluşan ve zamanla genişleyen obruklar, yöre halkında tedirginliğe neden oluyor.

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        Akçaşehir Belde Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, gazetecilere, belde merkezine 2 kilometre mesafedeki elma bahçesinde oluşan obruğun gün geçtikçe genişlediğini, bahçedeki ağaçların kuruduğunu söyledi.

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        KENT SINIRLARINA SIÇRADI

        Beldelerinin Konya'nın Karapınar ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Yeşildaş, ilçedeki obruk oluşumunun artık Karaman sınırlarına da sıçradığını dile getirdi.

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        Yeşildağ, bölgede obruk oluşumlarının arttığına, yöre halkının tedirgin olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

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        "ASILSIZ İHBARLAR ALIYORUZ"

        "Obruğun oluştuğu 2022'den bu yana bölgemizde obruk sayıları çoğaldı. Bu oluşumlar bizleri de korkutuyor. Herkes ne zaman çökecek korkusu yaşıyor. Buraya 5 kilometre mesafedeki Ambar köyü yakınlarında da büyük obruklar oluşmaya başladı. Bu korkular nedeniyle asılsız haberler çıkmaya başladı. 'Obruğa traktör düştü.' ihbarı gibi asılsız telefonlar alabiliyoruz."

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        #Karaman
        #Obruk
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