3 kişi gözaltında! Galvaniz fabrikasında feci ölüm
Ankara'da, galvaniz fabrikasında halat bağladığı çelik platformunun devrilmesi sonucu altında kalan 24 yaşındaki işçe Danyal Can hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika yetkilisi 3 kişi gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Ankara'da olay, dün akşam 19:30 sıralarında Kahramankazan’ın Ciğir Mahallesi’nde yer alan galvaniz fabrikasında meydana geldi.
ÇELİK PLATFORM BİR ANDA DEVRİLDİ
İHA'da yer alan habere ve alınan bilgilere göre, fabrika çalışanı Danyal Can (24), halat bağlamak için içine girdiği çelik platformun devrilmesi nedeniyle platformun altında kaldı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından ihbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Can, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖLÜMÜN ARDINDAN 3 GÖZALTI
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybederken, işletme müdürü E.K. (44), imalat sorumlusu R.E. (33) ve ustabaşı R.S. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Çalışmak için Ankara’ya geldiği belirtilen Danyal Can’ın ise memleketi Hakkari’nin Derecik ilçesinde defnedileceği aktarıldı.