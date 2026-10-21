Milano'da sokaklar karışmıştı: İtalya'da hükümetten protestolara karşı yeni güvenlik önlemleri

İtalya hükümeti,17-18 Ekim'de özellikle de Milano kentinde şiddet olaylarına sahne olan protestoların ardından Milano'ya 500 asker göndermeye hazırlanıyor. Hükümet, "devletin kararlı bir karşılık vereceğini" açıklarken cumartesi günü yeni gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümeti, yeni güvenlik önlemlerini de duyurdu. Bu önlemler arasında gösterilere şiddet içeren biçimde katılmanın suç sayılması, cezaların ağırlaştırılması ve çocuklarının vandalizm ya da yağma eylemlerine katılması durumunda ebeveynlerin mali açıdan sorumlu tutulması bulunuyor.

Kararnameyle "gösterilere şiddet içeren katılımın" suç olarak tanımlandığını ifade eden Meloni, "Bir yürüyüş ya da gösteri sırasında 5 ya da daha fazla kişilik gruba katılıp taş, küçük havai fişek ya da sopa atar, herkesin güvenliğini tehlikeye atarsanız 5 yıla kadar hapis ve 20 bin avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalırsınız." dedi.

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Meloni, gösteriler sırasında yüzlerini kapatanların, birilerinin yaralanmasına yol açanların veya grup halinde "yıkım faaliyetlerine" katılanların daha ağır cezalara çarptırılacağını ve verdikleri zararı karşılamak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Başbakan Meloni, kamu malına ya da özel mülke maddi zarar veren kişi reşit değilse bu zararı ebeveynlerin karşılaması gerekeceğini sözlerine ekledi.

Milano'da polis, cumartesi ve pazar günleri yaşanan olayların ardından 271 genci gözaltına aldı. Protestocular, çöp konteynerlerini ateşe verdi, mağazaları yağmaladı ve kentin katedrali çevresi de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde camları kırdı.

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Başbakan Meloni'nin pazartesi günü üst düzey güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, "Hükümet, reşit olmayanların şiddetini engellemeye yönelik önlemler de dahil olmak üzere devlete yönelik bu saldırılara kararlı bir şekilde karşılık verecek" dedi.

Öte yandan gelecek yıl genel seçimlere hazırlanan Meloni koalisyonunun, akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla Güney İtalya'da günlerdir eylem yapan kamyon şoförlerinin yol kapatma eylemlerine yönelik cezaları ağırlaştırmayı planladığı bildirildi.