'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden heyecan yaratan bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu
Giriş: 20 Ekim 2026 - 20:43 Güncelleme:
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ekrana gelen yeni bölüm tanıtımıyla heyecan yarattı.
Dizinin yayınlanan tanıtımında Salkım, felç geçiren Abdullah'ın iyileşmesini dört gözle bekliyor.
Bebeğini kaybeden Başak'ın, Salkım'a ateş püskürdüğü tanıtımda Ömer, Asil'in Ünal Holding'i nasıl iflasa sürüklediğinin peşine düşüyor.
Fatih, Başak'a sürpriz yaparak yurt dışında yaşayan oğlu Cemo'yu ilik nakli tedavisi için geldiğini müjdeliyor.
Tanıtımın finalinde ise Kıvılcım'ın "Senin burada ne işin var!" haykırışıyla yaşanacaklar merak konusu oluyor.
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'Kızılcık Şerbeti', cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.
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