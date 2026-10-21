Ciroları 7 katına çıkıyor

Şehirlerin bir ruhu vardır; bir de o ruhu besleyen, sokaklarına hayat pompalayan görünmez damarları…

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Mardin ayağında, tarihi kentin sarı kalker taşlı sokaklarına adım atar atmaz gözüme çarpan ilk şey sıra sıra dizilmiş tur otobüsleri oldu. Bu yoğunluğun dönemsel bir tesadüf mü yoksa festivalin doğal bir sonucu mu olduğunu anlamak için sohbet ettiğim bir tur rehberi durumu şu sözlerle özetledi, "Acenteler artık tur paketlerine festival tarihlerini özellikle ekliyor. Öyle yoğun bir talep var ki lokasyonlarda izdiham yaşanmasın diye şirketler kendi aralarında saat ayarlaması yapıyor; aynı noktada aynı anda en fazla 10 otobüsün bulunmasına özen gösteriyoruz."

Merakımı yenemeyip, "Şu an burada gördüğümüz otobüslerin kaç katı Mardin sınırları içindedir?" diye sorduğumda aldığım cevap tabloyu netleştirdi, "En az 10 katından fazlası."

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NÜFUSUN YÜZDE 69'U COĞRAFYANIN YÜZDE 46'SI

Sadece tek bir şehirde ve tek bir hafta sonunda yaşanan bu hareketlilik, aslında devasa bir tablonun küçük bir parçası. Türkiye nüfusunun yaklaşık %69'unu oluşturan 59,6 milyon insanı kapsayan, ülke yüz ölçümünün %46'sına denk gelen 361.484 kilometrekarelik dev bir coğrafya…

Bu sayılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 2026'da 26 ile yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin erişim gücünü açıkça ortaya koyuyor. Yılın %56'sına denk gelen 206 günlük kesintisiz takvimiyle festival; 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başladı, 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Süresi, coğrafi yayılımı, katılan sanatçı sayısı ve düzenlenen binlerce etkinliğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünya ölçeğinde eşi benzeri olmayan bir organizasyon ve kalkınma modeli sunuyor.

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CİROLAR ARTIYOR

Ancak festivalin başarısı sadece sahne ışıklarının parlaklığıyla ya da katılım rekorlarıyla ölçülemez. Bir başarı hikâyesi de; sanatsal canlanmanın arkasında çarkları dönen ve kentlerin en kılcal damarlarına kadar işleyen devasa kültür ekonomisi mekanizmasında bulunuyor. Festivalin düzenlendiği dönemlerde şehirlerin günlük ekonomik hacmi, normal zamanlara kıyasla 7 katına kadar çıkabiliyor. Otel işletmecisinden taksiciye, restoran işletmecisinden küçük esnafa, yerel üreticisinden hediyelik eşya satıcısına kadar tüm kent ekonomisi vites büyütüyor. Bacasız sanayi olan turizmin bacasız fabrikası modeline bürünen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin takvimi açıklandığı andan itibaren seyahat acenteleri rotalarını bu şehirlere çeviriyor. Festivalin başladığı cuma günleri yola çıkan otobüsler ve kalkan uçaklar, kente sadece birer etkinlik izleyicisi değil; organize bir keşif ve ekonomik katma değer potansiyeli taşıyor. Örneğin Midyat'taki bir telkari mağazasının yetkilisi festival günlerinde fazladan üretim yaptıklarını, Mardin merkezdeki bir kuruyemiş dükkânının sahibi ise mavi badem şekeri talebine zor yetiştiklerini söyledi. Bir sabun üreticisi ise 9 günlük festival döneminde sattığı sabun sayısının bir aylık satışa eş değer olduğunu dile getirdi. Elbette otellerdeki doluluk oranlarının belirgin şekilde yükselmesiyle birlikte; başta kat görevlisi, aşçı ve kafe çalışanı olmak üzere pek çok kişi otellerde dönemsel çalışma imkânı buluyor.

Hafta sonu turlarıyla gelen ziyaretçi, klasik bir turist profilinin çok ötesinde bütüncül bir davranış sergiliyor. Gündüz kentin tarihi ve arkeolojik miras alanlarını, müzelerini gezen, öğlen coğrafi işaretli yerel lezzetlerin peşine düşen bu kitle; akşam ise festivalin dev konser alanlarında veya tarihi mekânlardaki sergilerde buluşuyor. Yani günün her anını kent ekonomisine katma değer üretecek şekilde değerlendiriyor.

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EV KADINLARI AİLE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYOR

Kent sakinleri ve çevre illerden gelen ziyaretçiler sevdiği bir şarkıcıyı canlı dinleme, belki de bir daha ayağına gelmeyecek dünya çapında bir sergiyi gezme veya özel atölyelere katılma fırsatı buluyor. Kentin dar sokaklarında yürürken dikkatimi çeken en önemli detaylardan biri de kadın kooperatiflerinin ve stant kuran mikro üreticilerin yüzündeki o coşkulu hareketlilik oldu. Festival; yalnızca otel ve restoran zincirlerine değil, kentin arka sokaklarındaki ev üreticisine ve kadın emeğine doğrudan ulaşıyor. Kadınların el emeğiyle hazırladığı coğrafi işaretli yerel lezzetler, kurutulmuş gıdalar ve hediyelik eşyalar, festival sayesinde aracı olmadan doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Bu durum, festival ekonomisinin sadece tabelası büyük işletmelerde toplanmadığını, kılcal damarlar vasıtasıyla hanelerin mutfağına ve kadınların bütçesine doğrudan bir 'Çarpan etkisi' olarak yansıdığını gösteriyor.

ÖLÜ SEZONDA EKONOMİK CANLANMA

Turizmin en kronik sorunlarından biri olan 'Ölü sezon' kavramı da bu sayede festival dönemlerinde tarihe karışarak, kentin en düşük cirolu dönemini yılın en bereketli günlerine dönüştürüyor. Bu dinamik; seyahat acenteleri için yeni paket turlar, yerel rehberler için kesintisiz iş imkânı, bölgesel ulaşım ve lojistik ağı için hareketlilik, otel işletmecisinden küçük esnafa kadar geniş bir alanda ise ciddi ciro artışı anlamına geliyor.

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Hafta sonu turuyla festival havasını soluyan bir ziyaretçi için o şehir, tek seferlik iki günlük bir durak olarak kalmıyor. Aklında kalan bir sergi, tadı damağında kalan yerel bir yemek ya da sokak arasında keşfettiği bir el sanatı atölyesi; ziyaretçi ile şehir arasında duygusal bir bağ kuruyor. Bu bağ, ilerleyen dönemlerde bireysel geziler veya aile tatilleri şeklinde sürdürülebilir bir turizm akışına dönüşebiliyor.