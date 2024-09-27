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        Haberler Ekonomi Para "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek" - Para Haberleri

        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"

        ABD'deki görüşmelerini tamamlayarak Türkiye'ye dönen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:28
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        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD temaslarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

        "ABD’deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük. Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık.

        Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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