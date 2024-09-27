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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kavgası | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!

        Bolu'da, malzemelerin taşınması konusunda anlaşmazlık yaşayan inşaat işçileri ellerine geçirdikleri tahta kalas ve küreklerle birbirine saldırdı. 2 işçinin yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:12
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        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
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        Bolu'da olay, dün öğle saatlerinde Paşaköy Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan işçiler arasında malzeme taşımak için kullandıkları el arabası nedeniyle tartışma çıktı.

        İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine diğer işçilerin de gelmesiyle iki grup arasında kavga çıktı.

        KALAS VE KÜREKLERLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

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        İşçiler ellerine geçirdikleri odunlar ve küreklerle birbirlerine saldırdı. İşçilerin yapımı devam eden inşaat önündeki kavgası kameralara yansıdı.

        İKİ İŞÇİ YARALANDI

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 2 işçi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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