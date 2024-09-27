Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

"ADAM TUTTULAR BENİ İNDİRECEKLER"

Serhat Akın'ın birkaç gün önce yaptığı konuşma da ortaya çıktı. "Bana adam tuttular, beni indirecekler" diyen Akın şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim, beni de dışladılar. Beni de dışladılar her yerden. Tamam mı. Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar şimdi adam tuttular bana beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum ya. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum. İstediğinizi tutun diyorum. Ama şunu da unutmasınlar. Onlara para verip tutanlar var ya. Bizim kız arkadaşımıza karımızı laf ettiriyorlar karı diye. Onu da gerçek Fenerbahçe taraftarları zaten hakkını verirler. Benim karıma kızıma laf edene de bir yerde ağzına tokadı patlatırım. "