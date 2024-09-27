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        Haberler Gündem Güncel Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!

        Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Akın'ın birkaç gün önce yaptığı konuşmada da, "Adam tuttular, beni indirecekler" sözleri dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.09.2024 - 11:14 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:25
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        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
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        Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        ATEŞ EDİP MOTOSİKLETLE KAÇTI

        Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

        Serhat Akın'a silahlı saldırı
        Serhat Akın'a silahlı saldırı Haberi Görüntüle
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        TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.

        "ADAM TUTTULAR BENİ İNDİRECEKLER"

        Serhat Akın'ın birkaç gün önce yaptığı konuşma da ortaya çıktı. "Bana adam tuttular, beni indirecekler" diyen Akın şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim, beni de dışladılar. Beni de dışladılar her yerden. Tamam mı. Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar şimdi adam tuttular bana beni indirecekler. Ben de diyorum ki topunuz diyorum ya. Bir fazlasını da ben koyacağım diyorum. İstediğinizi tutun diyorum. Ama şunu da unutmasınlar. Onlara para verip tutanlar var ya. Bizim kız arkadaşımıza karımızı laf ettiriyorlar karı diye. Onu da gerçek Fenerbahçe taraftarları zaten hakkını verirler. Benim karıma kızıma laf edene de bir yerde ağzına tokadı patlatırım. "

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        #son dakika
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