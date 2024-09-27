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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı | Son dakika haberleri

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyuran Akın paylaşımında, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 01:44 Güncelleme: 27.09.2024 - 02:00
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        Serhat Akın'a silahlı saldırı
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        Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu ve yorumcu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre; ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyuran Serhat Akın paylaşımında, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı

        Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Fenerbahçe, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen eski milli futbolcu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonrası açıklama yaptı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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