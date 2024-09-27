Spor yazarları Beşiktaş'ın Ajax mağlubiyetini değerlendirdi
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-0 kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. Spor yazarları Beşiktaş'ın Ajax maçı performansını değerlendirdi
"BEŞİKTAŞ DERS ÇIKARTMALI"
GÜNTEKİN ONAY: "Ajax, maça çekingen başladı ancak sonradan oyun içinde elde ettiği özgüven ile Beşiktaş’a büyük üstünlük kurdular. Beşiktaş, bu maçtan dersler çıkartmalı. Van Bronckhorst daha sert ve sıkı bir takım inşa etmeli. Ayrıca Beşiktaş, kale önünde derin savunma konusunda da sorunlar yaşıyor. Kanatları kapatamıyor. Dün gece sezonun ilk dersini almak zorunda kaldığı önemli bir sınavı geride bıraktı siyah beyazlılar. Yoğun maç takvimi böyle giderse Beşiktaş’ı çok yaralar." [Hürriyet]
"FARKI BU YARATTI"
TURGAY DEMİR: "Avrupa'da başarı istiyorsan ayağına top beklemeyip topa gideceksin, arkadaşının en rahat pas verebileceği açıları bulacaksın, top sana gelmeden kime atacağına karar vereceksin, çok koşacaksın, çabuk oynayacaksın. Bu maçta Ajax tüm bunları iyi yaptı, Beşiktaş yapamadı farkı da bu yarattı." [Fotomaç]
"LÜTFEN TEKRAR ETME"
ALİ ECE: "Sevgili Giovanni hocam, kısa sürede çok güzel işler yaptın ancak bu maçta başlangıç 11’inde adeta pasta yaparken hamur yerine süpürge otu kullanmak benzeri bir hata yaparak dünyanın en pahalı korkuluğunu 6 numarada başlattın. Lütfen tekrar etme!" [Fanatik]
"CESARETİN BEDELİ"
OĞUZHAN GENÇ: "Aslında Beşiktaş, alıştığımız 11'iyle çıksa Ajax karşısında galip gelebilirdi. Ya da Hekimoğlu-Immobile değişikliğinde olduğu gibi devrede hemen Onana'nın yerine hamle yapıp fabrika ayarlarına dönerek puan alabilirdi. Ancak kadroyu bu denli değiştirip özellikle Onana ısrarı ile sürdürülen risk ağır bir yenilgiyi getirdi." [Habertürk]
"KÖYÜMÜZE DÖNELİM"
SİNAN VARDAR: "Türk futbolunun yönetimi ile Ajax'ın yönetimi arasında dağ gibi farklar var. Bu takım 95 milyon euro'ya futbolcu satan bir takım. Alıyor, yetiştiriyor ve satıyorlar. Ajax için bu dönem oyuncu yetiştirme dönemi. Şu anda takımda oynayan en pahalı oyuncuda 2 milyon Euro. Göreceksiniz bu kadrodan bir kaç oyuncuyu sezon sonu büyük meblağlara diğer kulüplere satacaklar. Beşiktaş'ın şanssızlığı Avrupa kupalarında ilk maçını böyle bir takıma karşı oynaması oldu. Üzülmeyelim, köyümüze dönelim, Pazartesi günü oynayacağımız Kayserispor maçına konsantre olalım." [Fotomaç]
"AYIP ETMİŞ OLUR MUYUM?"
ATTİLA GÖKÇE: "Bu mahcubiyet galasının hesabını vermesi gereken kişi, dürüstlüğü ile tanıdığınız Giovanni Van Bronckhorst’tur.. Herhalde durumu anlamamıza yardımcı olacak bir açıklaması vardır. Bu maçta önde baskı yapayım derken, geçiş oyununa yakalanıp peş peşe goller yiyen Beşiktaş dramasını izledik. Ama bir de savunma trajedisi vardı. Dört savunmacının dördü de, rakip golcülerin gerisinde kaldılar. Gece boyunca abuk sabuk top kayıplarıyla oyun kurmaktan, oynamaktan aciz kaldılar. Beşiktaşlı dostlara "Size rüya görmeyi yasaklıyorum" desem.. Ayıp etmiş olur muyum? Acaba!" [Milliyet]
"ACI BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
ALİ GÜLTİKEN: "Kanat bekleri çok rahat atağa çıktı, iki kanat ofansif ismi Traore ile Godst çok rahat ceza sahasının içinde girdiler, orta yaptılar. Bu kadar rahat oynamalarına izin vermenin faturası da çok ağır oldu. Bu oyun kadar Bronckhorst'un 11'deki tercihleri de çok karşılık bulmadı. Uzun zamandır oynamayan Onana, tecrübesiz Mustafa ile başlamanın yanından Rafa'yı da kanada koyup savunma bekini kovalamasını beklemek hayalcilik oldu. Sonucu acı bir hayal kırıklığı..." [Sabah]