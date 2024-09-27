Spor yazarları Beşiktaş'ın Ajax mağlubiyetini değerlendirdi

"KÖYÜMÜZE DÖNELİM"

SİNAN VARDAR: "Türk futbolunun yönetimi ile Ajax'ın yönetimi arasında dağ gibi farklar var. Bu takım 95 milyon euro'ya futbolcu satan bir takım. Alıyor, yetiştiriyor ve satıyorlar. Ajax için bu dönem oyuncu yetiştirme dönemi. Şu anda takımda oynayan en pahalı oyuncuda 2 milyon Euro. Göreceksiniz bu kadrodan bir kaç oyuncuyu sezon sonu büyük meblağlara diğer kulüplere satacaklar. Beşiktaş'ın şanssızlığı Avrupa kupalarında ilk maçını böyle bir takıma karşı oynaması oldu. Üzülmeyelim, köyümüze dönelim, Pazartesi günü oynayacağımız Kayserispor maçına konsantre olalım." [Fotomaç]