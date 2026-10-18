Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti

SÜLEYMAN SAİM TEKCAN HAKKINDA

Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden biri olarak sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci ve kurum kurucusu kimliğiyle de öne çıkan Tekcan, 6 Ekim 1940'ta Trabzon'da doğdu. Tekcan, 1961'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. Sanat eğitimini Almanya'da baskı resim üzerine yaptığı araştırmalarla geliştiren Tekcan, resim ve gravür çalışmalarını akademik birikimiyle birleştirerek Türkiye'de özgün baskı sanatının gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Sanat yaşamındaki en kalıcı girişimlerinden biri Tekcan'ın 2004'te İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'ni (IMOGA) kurması oldu. Özgün baskı sanatının üretim, arşiv ve sergileme olanaklarını bir araya getiren müze, sanatçının yıllar içinde oluşturduğu atölye geleneğinin kurumsal bir devamı niteliği taşıyor.