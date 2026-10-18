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        Haberler Magazin Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti

        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti

        2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan, 86 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 13:30 Güncelleme:
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        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti

        Türk sanatının usta isimlerinden Süleyman Saim Tekcan'dan acı haber geldi. Tekcan, 86 yaşında vefat etti. Tekcan'ın ailesi sosyal medya hesabından vefatını duyurarak, "Çok sevgili babamız, Türk sanatının büyük ustası Süleyman Saim Tekcan'ın ebediyete irtihalini derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz" ifadesine yer verdi.

        Paylaşımda, şunlar kaydedildi: Yaşamını sanata, eğitime ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına adayan Tekcan, eşsiz eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve Türk sanat tarihine kazandırdığı kalıcı değerlerle ardında silinmeyecek, kıymetli bir miras bıraktı. Bu alemde insani değerleri daima geçici değerlerin önünde tutan insanlar, geldikleri toprağa dönen bedenlerinin ardından da yaşamaya devam ederler. Geride bıraktıkları eserler, yetiştirdikleri insanlar ve dokundukları hayatlarla çevrelerini aydınlatmayı sürdürürler. Ömrünü sanata ve insana hizmete adamış büyük ustayı sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Allah rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet, makamı ali olsun.

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        Tekcan, yarın ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mahmut Şevket Paşa Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Süleyman Saim Tekcan için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal hesabından paylaşılan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi: Türk resim ve özgün baskı sanatının usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Eserleri, yetiştirdiği sanatçılar ve kurduğu İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi ile ülkemizin kültür ve sanat hayatına kalıcı değerler kazandıran Tekcan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

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        SÜLEYMAN SAİM TEKCAN HAKKINDA

        Türk özgün baskı sanatının öncü isimlerinden biri olarak sanatçı kimliğinin yanı sıra eğitimci ve kurum kurucusu kimliğiyle de öne çıkan Tekcan, 6 Ekim 1940'ta Trabzon'da doğdu. Tekcan, 1961'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. Sanat eğitimini Almanya'da baskı resim üzerine yaptığı araştırmalarla geliştiren Tekcan, resim ve gravür çalışmalarını akademik birikimiyle birleştirerek Türkiye'de özgün baskı sanatının gelişimine önemli katkılarda bulundu.

        Sanat yaşamındaki en kalıcı girişimlerinden biri Tekcan'ın 2004'te İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'ni (IMOGA) kurması oldu. Özgün baskı sanatının üretim, arşiv ve sergileme olanaklarını bir araya getiren müze, sanatçının yıllar içinde oluşturduğu atölye geleneğinin kurumsal bir devamı niteliği taşıyor.

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        #Süleyman Saim Tekcan
        #sanatçı
        #ressam
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