Spor yazarları Gençlerbirliği-Galatasaray maçını değerlendirdi
Süper Lig'de lider Galatasaray, 8. haftada konuk olduğu Gençlerbirliği'ni zor da olsa 1-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılılara Başkent'te üç puanı getiren golü son dakikalarda Deniz Gül kaydetti. Spor yazarları, Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.
Levent Tüzemen (Fotomaç): "Galatasaray, Ankara'da kaybedebileceği bir maçta Deniz Gül sayesinde kazandı. Okan Buruk'u kutluyorum çünkü maç sonu yaptığı, 'Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin' şeklinde açıklamayı alkışlıyorum. Okan hoca ilk kez oyuncuları da önüne katarak ciddi bir özeleştiri yaptı. 350 milyon Euro'luk bir kadronun bu kadar kötü koşmaya, bu kadar kötü oynamaya ve bu kadar çok pas hatası yapmaya hakkı yok. Eğer kaleci Uğurcan olmasaydı G.Saray kaybederdi çünkü Uğurcan net 6 tane pozisyonu kurtardı"
Uğur Meleke (Hürriyet): "Dün Galatasaray kazandı ancak çok zorlandı 88’e kadar. Osimhen zaten Barcelona önünde de kötüydü, ona esas ihtiyaç duyulacak Lille-Fenerbahçe maçları öncesi ben Ankara’da 90 dakika sahada kalacağını beklemiyordum doğrusu. Davinson’da da yorgunluk belirtileri var. İlk devrede neredeyse asist yapıyordu Salih’e. Ayrıca Eren’in Lamine Yamal karşısında dağılması belki normal karşılanabilir ancak dün Fıratcan önünde de zor durumlara düştü milli sol bek. Maçın kaderini ise herkesin vazgeçtiği bir an koşup topu geri kazanan Batrakov belirledi bir bakıma. Özellikle Sane bu kadar kolay kaybederken, yitirdiği topu (bir-iki istisna hariç) seyrederken Batrakov’un 88’de böyle bir top kazanması önemli bir detay."
Osman Şenher (Milliyet): "Bilemiyorum Okan hoca bu takımı nasıl toparlayacak? Başkentte Uğurcan kalesinde devleşmese, kırmızı-siyahlılar girdiği gol pozisyonlarındaki son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa, sarı-kırmızılı renklere gönül verenler çok üzüleceklerdi.
Defansa bakıyorum Sanchez ayakta sallanıyor. Sallai hiç yok. Eren’in ne yaptığı belli değil. Sol taraftan hücuma çıkıyor, yaptığı orta auta gidiyor. Pes be arkadaş! Sen Galatasaray forması giyiyorsun. Bu formayı giymek o kadar kolay olmamalı.
Barış Alper’in etkisi sıfır. Ya sağ bek oynayacak veya kesilecek başka çaresi yok, çünkü bu tempoyla maç kazandıramaz. Sara, evlere şenlik. Bu çocuk ne kadar güzel oynuyor, koşup mücadele ediyordu, defansından top çıkartıyordu. Ayrıca çok da güzel gol vuruşları yapıyordu. Bu sezon Sara da kayboldu."
Serkan Korkmaz (Fotomaç): "Çok kritik bir maçta, galibiyeti getiren golün, bu yanlış hamleyle sahaya giren Leao'nun sakatlanması üzerine maça dahil olan Deniz Gül'den gelmesi çok manidar. Leao, böyle bir zeminde, Lille deplasmanı öncesi riske edilmemeliydi. Galatasaray son birkaç sezonda olduğu gibi sezonun bu aşamasında "kör topal" yoluna devam ediyor. Fakat sırada çok kritik bir 180 dakikalık etap var. Sıfır puanla devam edilen Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'da yapılacak maç ve sonrasındaki Fenerbahçe derbisi Okan hoca için kötüye giden kredisini toparlamak için bir fırsat olacak. Ama olumsuz sonuçlanan bu iki maçlık süreç, son dört yılın şampiyon hocası için bir sorun başlangıcına da dönüşebilir. Buruk, iki maçta da yenilmemek zorunda."
Güntekin Onay (Hürriyet): "Şu bir gerçek ki, Galatasaray, bu sezon savunmada problemler yaşasa da, hücumda Osimhen dışında istikrarlı skor katkısı yapan bir forveti olmasa da, zorlansa da liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Bu, ligimizin ve rakiplerin yetersizliğinden kaynaklanan bir durum.
Sporting Lizbon veya Barcelona karşısında özellikle ikinci yarılarda fiziksel olarak düşen Galatasaray Avrupa’da çökerken, ligde rakipler cezayı kesemiyor. Galatasaray’ın saha içinde bunca sorunlarına rağmen kazanması, rotasyon yapacak kadro genişliğini bulamamış olmasına rağmen lig liderliğinde oturuyor olması gerçekten de büyük iş. Dün Uğurcan hariç biraz da oyuna girdikten sonra Yunus dışında iyi oynayan var mıydı ? Hayır. Ancak bir şekilde kazanmayı başardı."
Bülent Timurlenk (Sabah): "Son 3 maçında kalende 9 gol görmüşsün, son 5 karşılaşmasında 4 mağlubiyet alan G.Birliği ilk 45 dakikada kalene 10 hücum geliştiriyor, 6 korner atıyor… Rakip 'Rodri- Pedri'li Barcelona orta sahası' dedik, 'sihirbaz Yamal' dedik, peki bu Ankara'daki oyunun bir açıklaması var mı Sayın Okan Buruk! Gençlerbirliği dün ilk ve ikinci yarıda kaçırdıklarıyla 'atamayana atarlar gerçeğiyle' yüzleşti. Ancak başka bir gerçek daha var. Başta Okan Buruk olmak üzere Deniz Gül'ün golüyle kazanmış olsalar da onlar için deniz bitti! Bundan sonrası ayağa batan çakıl taşları.
Batrakov'un maç boyunca müthiş mücadelesi, Uğurcan'ın kurtarışları ve İrfan Can Eğribayat'ın hatasıyla gelen galibiyet. Galatasaray üç puanı almış olabilir ama önünde Lille ve Fenerbahçe maçları varken mağluptur bu yolda galip."