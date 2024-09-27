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        Haberler Spor Futbol Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi: Şikayette bulunuldu! - Futbol Haberleri

        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi: Şikayette bulunuldu!

        Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımda Arda Güler'i Lamine Yamal'ın önünde turnuvanın en iyi genç oyuncusu olarak göstermesi Barcelona'dan tepki görmesine neden oldu! UEFA daha sonrasında paylaşımı kaldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:11
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        İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, resmi Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan bir paylaşımın beklenmedik bir heyecan yaratması üzerine UEFA'ya şikayette bulundu.

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        NE OLDU?

        Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Arda Güler'in bir fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" yazdı. Real Madrid Confidencial'in haberine göre; bu paylaşım Barcelona'yı memnun etmedi.

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        İddiaya göre Barcelona, Arda Güler'in olduğu paylaşımı UEFA'ya şikayet etti ve paylaşım kaldırıldı. Barcelona Başkanı Joan Laporta, 16 yaşındaki oyuncuları Lamine Yamal'a yeterince değer verilmediğini düşünürken bu paylaşımdan memnun olmadı.

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        AÇIKLAMA İSTEDİ

        Barcelona, henüz 16 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde parlayan, en genç ikinci golcü olan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak görülen Lamine Yamal'a gereken değerin verilmediğini düşünerek UEFA'dan açıklama talep etti.

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        TWEET DAHA SONRA SİLİNDİ

        Tepkilerin ardından Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan paylaşım kaldırıldı.

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        Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ancelotti'nin öğrencileri, 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Yedi haftada oynadığı maçların hepsini kazanan Barcelona ise zirvedeki yerini koruyor.

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