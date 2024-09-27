Fazla mesai nasıl kanıtlanır?

Fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti işçi işveren arasındaki başlıca anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor. İşçiler çalışmaya devam ederken işveren ile ters düşmemek için veya çeşitli başka sebeplerle isteyemedikleri alacakları işten ayrılırken veya ayrıldıktan sonra talep ediyorlar.

ZAMAN AŞIMI BEŞ YIL

Öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. İşçi alacaklarında zaman aşımı 5 yıl olarak uygulanıyor. Bundan, çalışma süresinin son beş yılı anlaşılmamalı.

İşçi ne zaman dava açarsa açsın, dava açtığı tarihten geriye doğru son 5 yıl içindeki döneme ait ücretler anlaşılmalıdır. REKLAM İŞÇİ ALACAKLARINDA İNDİRİM HANGİ DURUMDA YAPILIR? Mahkemelerce işçinin fazla çalışma, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarında indirim yapılması konusunda kanunda bir hüküm bulunmuyor. Ancak, Yargıtay’ın, söz konusu alacakların uzun süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde indirime gidilmesi yönünde kararları bulunuyor.

YAZILI BELGEYE DAYANAN ALACAKLARDA İNDİRİM YAPILAMAZ Söz konusu alacak iddiasının tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işyeri kayıtlarına dayanması durumunda indirim yapılamaz. Yargıtay, tanık ifadelerine göre yapılacak indirimin işçinin çalışma şekline, işin düzenlenmesine ve hesaplanan alacak miktarına göre mahkemece takdir edilmesi gerektiğine hükmediyor. İÇ YAZIŞMALAR DELİL OLUR MU? REKLAM Okurlarımızdan, fazla çalışma alacakları konusunda gelen mesajlarda en çok şirket yetkilileri veya amirleriyle yapılan elektronik posta ya da whatsapp yazışmalarının delil kabul edilip edilemeyeceği soruluyor. Yargıtay tek başına elektronik posta yazışmalarını “yazılı delil” olarak kabul etmiyor (Y. 9. H. D. Esas No: 2024/754, Karar No: 2024/4198).