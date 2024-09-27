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        Aslı Sümen evlendi

        Miss Turkey 2017 birincisi, oyuncu ve model Aslı Sümen, İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma'da evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:04
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        Ünlü oyuncu evlendi
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        'Baht Oyunu', 'Erkek Severse' ve 'Ruhun Duymaz' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu ve Miss Turkey 2017 yarışmasında tacın Itır Esen'den geri alınmasından sonra birincilik elde eden Aslı Sümen, 2 yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da nikah masasına oturdu.

        Aslı Sümen, geçtiğimiz yıl İngiliz sevgilisi Chris Bann'dan romantik bir evlilik teklifi almış ve bu özel teklifi mutlulukla kabul etmişti. Bu olay, çiftin ilişkisini bir üst aşamaya taşıyan anlamlı bir adım olmuştu.

        Sümen, geçtiğimiz gün İtalya'nın başkenti Roma'da Chris Bann ile hayatanı birleştirdi.

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        30 yaşındaki ünlü oyuncu, nikâhına dair detayları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak bu özel anı herkese göterdi.

        Sümen, 895 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşımlara; "Artık bir koca" notunu ekleyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

        Aslı Sümen'in bu mutluluk dolu paylaşımına meslektaşları Cemre Baysel, Mine Tuğay ve Buçe Buse Kahraman gibi isimler güzel dileklerde bulunarak karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Aslı Sümen
        #Chris Bann
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