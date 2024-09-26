Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak!

İstanbul Silivri'de 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili yıllar sonra son dakika gelişmesi yaşadı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Bu noktada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderildi.

Gelişmeyi aktaran Karabulut ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir, şunları söyledi: "Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir. Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik."