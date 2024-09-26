Ahmet Selim Kul yazdı: Altın değerinde!

Derbide evinde kırıcı bir mağlubiyet alan Fenerbahçe bu maçın yarattığı psikolojik problemlerle çıktı zorlu rakibi karşısına. Hucümu tamamen değiştiren, İsmail’in yerine Amrabat, Djiku’nun yerine ise Becao’ya şans veren Mourinho’nun öğrencileri maçın girişinde organizasyon sıkıntısı yaşayan bir görüntü verdi. Kalesinde tehlike de yaşayan Fenerbahçe iç sahada oynamasının etkisiyle yavaş yavaş toparlanmasını bildi.

Tehlike yaratamasa da top kontrolünü eline alan Sarı-Lacivertliler bu tip sıkıntılı durumların en kolay çıkış yolu anlamına gelen duran toplardan birinde kara bulutları bir nebze olsun dağıtacak golü buldu. Golden sonra da baskısını sürdüren Fenerbahçe farkı arttıramayınca dengede bir görüntüyle soyunma odasına girdi.

İkinci yarıda da ilk yarıya göre çok şeyi değiştiremeyen Fenerbahçe’de takımdaki mental durum çok basit tercih hatalarına sebep oldu. Lakin ilk yarıdaki golle biraz daha güvenli durabilen Fenerbahçe yine kalite farkıyla rakibini eksik de bıraktı. Oyunu kotrolünde tutan Fenerbahçe ataklarını da sıklaştırırken nihayet 2. gol de geldi.