Kahramanmaraş'ta poligondan tabanca ve mermi çaldı!

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu kişi, poligondan 2 adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

OTOMOBİL ÇALMAYA TEŞEBBÜS ETTİ, BAĞ EVLERİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

16 yaşındaki şüphelinin, aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. İHA'nın haberine göre; bayiye zarar veren şüpheli, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı.

Şüphelinin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair görüntüler de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Teyakkuza geçen polis ekipleri, 16 yaşındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

