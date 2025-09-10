ABD'li aktivist Charlie Kirk hayatını kaybetti

ABD'de Donald Trump destekçisi olduğu bilinen Charlie Kirk'ün Utah'da silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Utah Valley Üniversitesinde, konuşma yaptığı sırada suikasta uğrayan Kirk'ün hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD Başkanı, Kirk'ün ölümünü duyururken "Harika ve efsanevi Charlie Kirk hayatını kaybetti. ABD'de gençliğin kalbini kimse ondan daha iyi anlamadı ve kazanmadı. Herkes tarafından sevilen ve hayranlık duyulan biriydi, özellikle de benim için... Ve şimdi, o artık bizimle beraber değil... Seni seviyoruz Charlie" ifadelerini kullandı.

Trump, Charlie Kirk'ün ölümü dolayısıyla ABD'nin tamamında bayrakların yarıya indirilmesi emri verdi.

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Vurulan Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adam. Tanrı onu korusun." demişti.

“We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/GqYC4QdhA1 — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk'ün saldırıya uğramasının ardından X üzerinden paylaşımda bulundu ve Kirk için dua ettiğini belirtmişti.

Praying for @charliekirk11 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

FBI Direktörü Kash Patel de, X'e yazdığı mesajda, "Dualarımız Charlie, sevdikleri ve etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyasında, saldırıyla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve polisin soruşturma başlattığı bilgileri yer aldı. ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyor. DONALD TRUMP VE İSRAİL'E DESTEĞİYLE TANINIYORDU ABD'de uğradığı silahlı saldırıda ölen, adını gençler arasında muhafazakar fikirlerin yükselişiyle duyuran Charlie Kirk, kamuoyunda hem Başkan Donald Trump'a hem de İsrail'e verdiği güçlü destekle biliniyor. ABD basınındaki haberlere göre, 1993 doğumlu Kirk, özellikle üniversite kampüslerinde düzenlediği etkinliklerle gençleri Cumhuriyetçi Parti çevresine kazandırmayı hedefledi. Kirk, 18 yaşındayken ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı "Turning Point USA" isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluşu kurdu. Televizyon programlarındaki yorumları, podcast yayınları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kirk, özellikle göç, silah hakkı ve aile değerleri gibi konularda sert ve tartışmalı açıklamalarıyla öne çıktı.

Turning Point USA etkinliğinde Kirk, "Silah sahibi olma hakkı, ayrıcalık değil, bir haktır ve hükümet bu hakkın önüne geçmemeli." ifadelerini kullanmıştı. Trump ile ilişkisi Kirk, 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana Donald Trump'ın güçlü destekçileri arasında yer almıştı. Trump'ın genç seçmenlerle bağ kurmasında, Turning Point USA'in üniversite etkinlikleri ve dijital kampanyalarında önemli rol oynadı. Trump, Kirk'ten övgüyle bahsederken, Kirk de Trump'ı "Amerikan değerlerini savunan lider" olarak tanımlamıştı. Cumhuriyetçi tabanda, özellikle gençler arasında Trump'ın popülaritesini korumasında Kirk'ün etkisi sıkça vurgulanmıştı. Kirk ayrıca ABD'deki muhafazakar çevrelerde yaygın olan İsrail yanlısı tutumun da güçlü savunucularındandı. Kirk, hem kişisel açıklamalarında hem de Turning Point USA etkinliklerinde, İsrail'in "ABD'nin en yakın müttefiki" olduğunu dile getirmişti. Kirk, Filistin'in varlığını reddederek, bu bölgenin tarihsel olarak Yahudi toprakları olduğunu iddia etmişti. ABD'Lİ SİYASETÇİLERDEN TAZİYE MESAJLARI ABD'de silahlı saldırıya uğrayan Başkan Donald Trump destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün ölümünün ardından üst düzey siyasetçiler başsağlığı mesajları yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Eski Başkanlardan Barrack Obama ve Joe Biden ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından Kirk'ün ölümünün ardından yaptıkları paylaşımlarda başsağlığı diledi. Rubio, eşi Jeanette ile Kirk'ün ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Charlie Kirk'ün Amerika'nın gelecek nesillerine olan bağlılığı ve vatanseverlik duygusu önümüzdeki on yıllar boyunca yankılanacak." ifadesini kullandı. Hazine Bakanı Bessent ise duyduğu üzüntüyü dile getirerek, böyle bir olayın "medeni bir toplumda yeri olmadığını" vurguladı. Sağlık Bakanı Kennedy de Kirk'ün ülkedeki ifade özgürlüğü için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bir kurşun, bir dönemin en etkili gerçekleri söyleyen kişisini bir kez daha susturdu." değerlendirmesinde bulundu. Eski Başkanlardan Barrack Obama ise Kirk'ün eşi ve çocukları için dua edeceğini belirterek, "Charlie Kirk'ü vurup öldüren kişiyi neyin motive ettiğini henüz bilmiyoruz ancak bu tür iğrenç şiddetin demokrasimizde yeri yok." ifadesini kullandı.