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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum haberleri: Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi! | Son dakika haberleri

        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!

        Erzurum'da, kendisini okuldan eve getiren servis minibüsünün çarpıp üzerinden geçtiği ilkokul öğrencisi 6 yaşındaki E.K., ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu evinin önüne bırakıp, balkondan düştüğünü söyleyen ve kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 07:46 Güncelleme: 27.09.2024 - 07:46
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        Servisten inen çocuğu ezdi! "Balkondan düştü" dedi!
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        Erzurum'da olay, 24 Eylül saat 14.30 sıralarında Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınında okul servis minibüsünden inen ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.K. (6), aracın önünden yolun karşısına geçmek istedi.

        ÇOCUĞU SİTENİN BAHÇESİNE BIRAKTI

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada küçük çocuk, hareket eden minibüsün altında kaldı. Minibüsün üzerinden geçtiği E.K., ağır yaralandı. Bir süre ilerledikten sonra durumu fark eden sürücü B.A., aracı durdurdu, çocuğu yerden kaldırıp sitenin bahçesine bıraktı.

        "BALKONDAN DÜŞTÜ" DEDİ

        Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, B.A. çevrede toplanan kalabalığa çocuğun balkondan düştüğünü söyledi.

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        ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan E.K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

        Polis tarafından gözaltına alınan B.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "VURDUKTAN SONRA ÜSTÜNDEN GEÇİYOR"

        Abdurrahman Kara, servis şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi.
        Abdurrahman Kara, servis şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi.

        Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kara, servis şoföründen şikayetçi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

        "Ben şehir dışındaydım, haberim yoktu. Binanın görevlisi telefon açıp 'Çocuğun düşmüş, ambulansa attık götürüyoruz, bilginiz olsun hastaneye gelin' dedi. Ben hastaneye zamanında yetiştim. Eşimi aradım o da çıktı geldi. Okuldan kendi servisi getirip bırakıyor, çocuğun üstünden geçiyor, o şekilde bırakıp kaçıyor. Servisçi beni aradı. Güvenlik kameralarına yansıyor ama bana ‘ben çocuğa vurmadım, bilmiyorum çocuk balkondan düşmüş’ diyerek inkar etti. Görmüyor, hiç durmuyor ki orada çocuk iner inmez önünden çocuğa vurup üzerinden geçiyor. Şu an hayati tehlikesi var, beyin kanaması var. Çocuğumu görüyor vurduktan sonra üstünden geçiyor. Sonradan gelip çocuğu elinde poşeti tutar gibi alıyor. Götürüp binanın önüne bırakıyor, diyor ki ‘Bu balkondan düşmüş’ Şikayetçiyim."

        "BALKONDAN DÜŞTÜ SÜSÜ VERİYOR"

        Olay günü servis şoförünün ters şeritten girip öğrenciyi indirdiğini söyleyen bina görevlisi Okan Altay da "Araçtan inen E.K., minibüsün önünden geçip eve gelmek isterken şoför hareket edip çocuğu altına alıyor. Biraz gittikten sonra duruyor ve dönüp baktığında çocuğu ezdiğini fark ediyor. Gelip çocuğu kucağına alarak binanın, balkonun dibine bırakıyor. Soranlara da ‘Balkondan düştü’ süsü veriyor. Biz kameralar olduğunu söyledik. ‘Ben düşürmedim’ gibi sözler de söyledi. Ambulans geldi hastaneye kaldırdık" diye konuştu.

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        #Erzurum
        #Son dakika haberler
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