Farklı renkte yumurtalar arasında fark var mı? Kahverengi yumurta mı yoksa beyaz yumurta mı?
Bazı insanlar yumurta alırken organik olduğunu düşündükleri yumurtaları tercih ederken, bazıları ise sadece rengine bakarak bir sonuca varmaya çalışır. Temel düşünce, hangisinin daha sağlıklı ve lezzetli olduğudur. Peki, yumurtadaki renklerin farklı olması sağlık açısından önemli mi?
Yumurta seçerken rengine dikkat etmeden rastgele seçiyor olsanız bile, çoğu kişinin merakı neden beyaz ve kahverengi olmak üzere iki yumurta çeşidi olduğudur. İşte merak ettikleriniz...
Yumurtanın rengi neye göre belirlenir?
Yumurta rengi, tavuğun cinsine bağlıdır. Örneğin, Beyaz Leghorn tavukları beyaz yumurtalar yumurtlarken, Plymouth Rock ve Rhode Island Red tavukları kahverengi yumurtalar üretir.
Bazı tavuk ırkları, örneğin Araucana ve Ameraucana, mavi veya mavi-yeşil yumurtalar da bırakabilir.
Pigmentlerin rolü
Yumurta kabuklarının rengi, tavukların ürettiği pigmentlerden gelir. Kahverengi yumurtalarda bulunan ana pigment protoporfirin IX olarak adlandırılırken, mavi yumurtalarda bulunan ana pigment biliverdin olarak adlandırılır. Bu pigmentler, yumurtanın rengini etkileyen genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.
Besin değerleri
Kahverengi yumurtayı tercih eden birçok kişi, bunların beyaz yumurtalardan daha sağlıklı ve doğal olduğunu düşünmektedir. Ancak tüm yumurtalar, büyüklüğü veya rengi ne olursa olsun, besin değeri açısından oldukça benzerdir. Her iki tür yumurta da vitamin, mineral ve yüksek kaliteli protein içerir.
Lezzet farklılıkları
Bilimsel araştırmalar, kahverengi ve beyaz yumurtalar arasındaki kabuk renginin kalite veya bileşim üzerinde önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, bazı insanlar kahverengi yumurtaların tadının daha iyi olduğunu savunurken, diğerleri beyaz yumurtaları tercih edebilir.
Tavuğun cinsi, yem türü ve tazelik gibi faktörler, yumurtanın tadını etkileyen unsurlardır.
Yumurtaların saklama koşulları
Yumurtaların lezzeti, saklama süresine bağlı olarak değişebilir. Buzdolabında sabit ve düşük bir sıcaklıkta saklamak, yumurtaların tazeliğini ve tadını korumaya yardımcı olur.
Fiyatlar arasındaki farklılık
Kahverengi yumurtalar genellikle beyaz yumurtalardan daha pahalıdır. Bu durum, birçok insanın kahverengi yumurtaların daha sağlıklı veya kaliteli olduğuna inanmasına yol açmaktadır.
Bunun arkasında, serbest gezen veya organik gibi özel yumurtaların çoğunlukla kahverengi olmaları da etkili olabilir.
Özet
Yumurta rengi, tavuk cinsine ve kullanılan pigmentlere bağlıdır. Kahverengi ve beyaz yumurtaların besin değerleri benzer olsa da, tadı etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.
Yumurta tercihlerinizi yaparken bu unsurları göz önünde bulundurmanız, daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olabilir.
Kaynak: Healthline