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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri | 'Yorgun mermi' ile can aldı! Kaç ay hapis yattı? | Son dakika haberleri

        'Yorgun mermi' ile can aldı! Kaç ay hapis yattı?

        Bursa'da, katıldığı düğünde havaya ateş açarak yolda yürüyen 47 yaşındaki Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olan ve 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7.5 yıl hapse çarptırılan İstanbul Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı 66 yaşındaki Ali Özkan'ın cezası, istinaf mahkemesinde onandı. Karar sonrası 16 aydır cezaevinde bulunan Özkan, tutuklu kaldığı süre ve sağlık sorunları dikkate alınarak tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 08:26 Güncelleme: 27.09.2024 - 08:26
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        'Yorgun mermi' ile can aldı! Kaç ay hapis yattı?
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        Bursa'da olay, 22 Nisan 2023'te Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay (47), kızı D.Y. (9) ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı.

        OLAYDAN 11 GÜN SONRA ÖLDÜ

        Zekiye Demiralay, 47 yaşında maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.
        Zekiye Demiralay, 47 yaşında maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

        500 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

        Ali Özkan, 16 ay sonra tahliye edildi.
        Ali Özkan, 16 ay sonra tahliye edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

        2 KİLOMETRE İLERİDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞ

        Olay sırasında Zekiye Demiralay'ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi. Olay yerinden 2 kilometre ileride Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi.

        MÜEBBET HAPİS İSTEMİ İLE DAVA

        Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftliği Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan (66) olduğu tespit edildi. Özkan, gözaltına alındı.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında, 'Olası kasıtla öldürme' ve 'Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

        Ali Özkan, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarda, yeğeninin düğünü için Bursa'ya geldiğini, düğün günü heyecanla havaya ateş edince, istemeyerek Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğunu söyleyerek, pişman olduğunu belirtti. Özkan, savunmasında, "Keşke Zekiye Hanım'ın yerine ben ölseydim. O günden sonra vicdanım hiç rahat değil. Ayrıca şeker hastasıyım hakim bey. Hapishanede yatmak istemiyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        500 BİN TL KAN PARASI ÖNERMİŞ

        Mahkeme heyetinin, suçunu sabit görerek, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 7.5 yıl hapis cezası verdiği Ali Özkan'ın şikayetten vazgeçilmesi için aileye 500 bin lira 'kan parası' teklif ettiği de öğrenildi.

        "BENİM ANNEM ÖLDÜ, PARAYI NE YAPAYIM"

        Zekiye Demiralay'ın büyük kızı Ayşe A., duruşmalarda şeker hastası olmasını gerekçe göstererek tahliyesini isteyen muhtarın, olay tarihinde 8 yaşında olan kardeşi D.Y. için 450 bin TL, kendisi içinse 50 bin TL teklif ettiğini söyledi. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza alan Özkan'ın, 'Olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan yargılanması gerektiğini belirtip, karara itiraz ettiklerini söyleyen Ayşe A., "Benim annem öldü, parayı ne yapayım. Kardeşim annesiz kaldı. Bu adamın bir gün dahi içeride kalması, insanın içine su serpiyor. Bu ceza yeterli değil. Ali Özkan'ın 'Olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

        SANIK AVUKATI CEZAYA İTİRAZ ETTİ

        Diğer yandan verilen cezayı fazla bulan Özkan'ın avukatı Hakan Gündoğdu, Bursa Adliye Mahkemesi'ne (BAM) itirazda bulundu. BAM 10'uncu Ceza Mahkemesi Yargıtay yolu açık olmak koşuluyla verilen cezayı onarken, 16 aydır cezaevinde bulunan Ali Özkan'ın, kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

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