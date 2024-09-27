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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Güneşli ve ılık hava sürüyor - 27 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Güneşli ve ılık hava sürüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeyi sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 07:30 Güncelleme: 27.09.2024 - 07:30
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        Güneşli ve ılık hava sürüyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 25°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 32°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 22°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        SİNOP °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

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