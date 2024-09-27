Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 36° Trabzon Kısmen Güneşli 25° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Güneşli 32° Ağrı Kısmen Güneşli 22°

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.