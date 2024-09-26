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        Haberler Gündem Hava Durumu "İstanbullular yakından takip etmeli!" Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz! - Son dakika hava durumu açıklaması | Son dakika haberleri

        "İstanbullular yakından takip etmeli!" Hafta sonundan sonra bir gecede sonbahara geçiyoruz!

        Türkiye'nin büyük bölümü tekrar ısınan havayla yaz moduna girdi. Ancak hafta sonundan itibaren bu durumun değişeceği ve sonbahar moduna geçileceği öğrenildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Hafta sonu dışarıda bizi gayet sıcak, güneş altında hızla terleten bir hava bekliyor. Pazar gecesinden itibaren ise yeni bir hava değişimi, kuvvetli bir fırtına ve sağanak yağışlarla gelecek bir (Meteorolojide oluk) hava görülüyor" dedi

        Giriş: 26.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:09
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        Türkiye’de yaz gibi bir eylül sonu yaşanıyor, bugün hava sıcaklıkları Akdeniz’de 35°C’lere çıkarken Ege ve Marmara 28-30°C’lerde seyrediyor.

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        Bu durum cumartesi ve pazar (Gündüz) pek değişmiyor, hafta sonu dışarıda bizi gayet sıcak, güneş altında hızla terleten bir hava bekliyor.

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        Denizlerimizde kuvvetli olmayan esintiler var, Orta ve Batı Karadeniz hafta sonu rüzgarlı bir havada güneşlenirken, Ege ve Akdeniz ile Marmara kıyılarında rüzgar sakin olacak.

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        Karadeniz kıyılarında sellere yol açan yağışlar bölgeden ayrıldı, 3 gün daha güneşli geçecek.

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        Pazar gecesinden itibaren ise yeni bir hava değişimi, kuvvetli bir fırtına ve sağanak yağışlarla gelecek bir (Meteorolojide oluk) hava görülüyor.

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        Pazartesi sabahı olduğunda özellikle Marmara Bölgesi, kuzeybatıdan gelecek serin hava ile birlikte bir gecede sonbahar moduna geri dönecek.

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        Pazartesi sabahı özellikle Edirne-Tekirdağ-İstanbul boyunca kuvvetli hava olayları yaşanabilir, şimşekli ve gök gürültülü olacak yağışları takip etmek ve duruma hazır olmakta yarar var.

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        Hava sıcaklıkları Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ gibi merkezlerde 18-19°C’ye gerileyecek. 30°C’lerde geçen hafta sonunun peşine soğumaya uygun kıyafet seçmek gerekir.

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        Pazartesi okula ve işe giderken üşümemek için sonbahara uygun giysiler tercih edebiliriz.

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        Mevsim geçişlerinde sık gördüğümüz bu önce ısınan, ardından kuvvetli bir fırtına ile soğuyan hava durumu, pazartesi İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyebilir.

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        Pazar gecesinden, 1 Ekim Salı günü öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı hava en çok Marmara’yı etkilese de İç Anadolu, Akdeniz, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz yağışlı alanın içinde yer alacak.

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        Haftaya çarşambadan itibaren ise güneşli günler sürecek görünüyor.

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        #son dakika
        #hava durumu
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