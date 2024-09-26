Galatasaray'ın yeni prensi Yunus Akgün!
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk maçında PAOK'u 3-1 mağlup ederken Yunus Akgün de nihayet golle buluştu. Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında sahanın yıldızı olan milli futbolcu yükselen formunu golle taçlandırdı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ne PAOK galibiyetiyle başlarken Yunus Akgün de performansıyla dikkat çeken isim oldu.
Bu sezona kulübede başlayan, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi sonrası 11’e yerleşen ve formayı bırakmayan 24 yaşındaki futbolcu form grafiğini her maç daha yukarıya çekiyor.
İlk kez 11 çıktığı Gaziantep FK maçında rakip fileleri havalandıran ve duygusal anlar yaşayan Yunus, Okan Buruk tarafından Fenerbahçe derbisinde de sahaya 11’de sürülmüştü.
Sol kenarda oynamasına rağmen sürekli olarak orta saha merkezine gelen ve Galatasaray’ın hücumlarında kilit rol oynayan 24 yaşındaki futbolcu hem sahanın en çok mesafe kat eden isimlerinden olmuş hem de 3-1’lik derbi zaferinde başrollerden birini oynamıştı.
Ligdeki performansını Avrupa’ya da yansıtan Yunus, PAOK karşılaşması 1-1 devam ederken Osimhen’in şık pasında rakip fileleri havalandırdı ve Galatasaray’ı öne geçirdi.