Ticaret Bakanlığı kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çeviren emlakçılara geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı, geçen hafta Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine, bir ilanın fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine inceleme başlatmıştı.

İnceleme sonucunda, söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilirken, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira para cezası verilmişti.

İLANLAR İNCELENİYOR

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu ve benzeri fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bakanlık, ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ediyor.

REKLAM Son günlerde özellikle konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. Bu ilanların hepsi titizlikle incelenerek gerekli tedbirler alındı. İLANLARDA FAHİŞ ARTIŞ YAPAN İŞLETMELERE 89 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ Bakanlık, ilan sitelerinden düzenli olarak fiyat değişimlerine ilişkin veriler alıyor ve ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uyguluyor.