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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güvenlik sağlanamadığı için psikiyatri servisi 2 yıldır açılamadı - İş-Yaşam Haberleri

        Güvenlik sağlanamadığı için psikiyatri servisi 2 yıldır açılamadı

        Sayıştay, Ankara Etlik Şehir Hastanesi iki yıl önce hizmete girmesine rağmen 50 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'nde hizmet verilemediğini tespit etti. Şirket güvenliği sağlamadığı için serviste hizmet verilememesine rağmen şirkete yapılan ödemeden kesinti yapılmadığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 10:47 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:47
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        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
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        Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı denetim raporunda Etlik Şehir Hastanesi ile ilgili tespitlere yer verildi. Raporda, hastanenin 50 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) servisinde, şehir hastanesini işleten şirket tarafından güvenlik hizmeti sunulmaması nedeniyle iki yıldır sağlık hizmeti verilemediği halde şirkete yapılan ödemeden kesinti yapılmaması eleştirilerek, kesintiye gidilmesi gerektiği ifade edildi.

        Raporda, sözleşmeye göre görevli şirketin Etlik Şehir Hastanesinin tamamında güvenlik hizmeti vermekle yükümlü olduğu ancak Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında düzenlenen üçlü protokol kapsamında olan alanlar için güvenlik ve tedbirlerden sorumlu tutulmadığı kaydedildi. Üçlü protokolün amacının, hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerinde söz konusu üç bakanlık arasında işbirliği yapılması, hükümlü ve tutuklular için sağlık tesislerinde verilecek muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesini düzenlemek olduğu vurgulandı. Üçlü protokol kapsamında bulunan alanların dış güvenliğinin jandarma, iç güvenliğinin ise ceza infaz kurumu personeli tarafından sağlandığı kaydedildi.

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        Üçlü protokol kapsamında olmayan tutuklu ve hükümlü hastanın olmadığı ancak özel gereksinimleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İnfaz Kanunu ile sair mevzuattan kaynaklı olarak yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında bulunması gereken hastalar için YGAP servislerinde bilirkişilik ile koruma ve tedavi hizmetleri verildiği ifade edildi. Raporda, YGAP servisinde üçlü protokol kapsamında hizmet verilmediğinden, bu alanın güvenliğinin sağlanmasının sözleşme gereği görevli şirket sorumluluğunda olduğu belirtildi.

        “SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ESASLI İHLAL”

        Şehir hastanesinde görevli şirketin güvenlik hizmeti sağlamamasının sözleşme yükümlülüklerini esaslı olarak ihlal ettiği anlamına geldiği kaydedilen raporda, Sağlık Bakanlığı’nın önce yazılı ihtar ile uyarması, devamında ise sözleşmedeki yaptırım maddelerini uygulaması gerektiği ifade edildi. Şirkete kira bedeli ödemesine ancak hizmetin sunulması karşılığında hak kazanabileceği belirtilen raporda, “Görevli şirket tarafından sorumluluk alanı dahilinde olan YGAP servislerinde güvenlik hizmeti sunulmaması nedeniyle şirketin bu alanlara ilişkin hizmet ödemelerine de hak kazanmaması gerekmektedir” denildi.

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        #sayıştay
        #Etlik Şehir Hastanesi
        #Sağlık Bakanlığı
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