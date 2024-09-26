Spor yazarları Galatasaray-PAOK maçını değerlendirdi

Uğur Meleke (Hürriyet):

"Seyrantepe’de dakikalar 28’i gösteriyordu. Geriden oyun kurmaya çalışan Davinson, Barış’a doğru sağ taç çizgisine paralel bir pas attı. Barış ofsaytta olduğu için hareketlenmedi. Herkes topun kolayca PAOK’lu oyuncuda kalacak zannederken bir ok fırladı soldan o bölgeye doğru! O okun ismi Osimhen’di. Savunmayı rahatsız edip Galatasaray’a kazandırdı tacı. 61’de benzer bir pozisyon daha yaşandı, Galatasaray savunmasından uzaklaştırılan rastgele bir toptu bu kez de. Osimhen’in alma şansı hiç yoktu ama takip edip, stoperi rahatsız edip taca atmasına neden oldu yine Nijeryalı. Yani Osimhen’in dün attığı golü, yaptığı asisti, hazırladığı pozisyonları filan bir kenara bırakın. Tek bir taç atışını kazanmak için harcadığı o olağanüstü efor bile, Galatasaray’ın bu sezonki hikayesini derinden etkileyecektir. Maçın tartışmasız yıldızı Osimhen’in yanı sıra, karşı pres canavarı Davinson, sağ kanattan sürekli yaptığı hücum katkısıyla galibiyette büyük rol oynayan Kaan başroldeydiler"