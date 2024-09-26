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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: İkinci Okan Buruk dönemi başladı - Futbol Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: İkinci Okan Buruk dönemi başladı

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk eden Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 3-1 galip ayrılıp lig etabına 3 puanla başladı. Sarı-kırmızılıların golleri, Baba Rahman (kendi kalesine), Yunus Akgün ve Icardi'den geldi. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın PAOK karşısında elde ettiği zaferi kaleme aldı.

        Giriş: 26.09.2024 - 00:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:28
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        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
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        Galatasaray bu sezon iyi futbol oynadığı maçlarda karşısında genellikle beşli savunma kurgusuyla sahaya çıkan ve baskı merkezini daha geride kuran takımlar bulmuştu. Razvan Lucescu ise bunun tam aksini, kale ağzına kadar baskı tercih etti. Temsilcimiz, ilk baskı kırıldığında blok halinde bekleyen PAOK karşısında merkezden üretmekte zorlandı ve çareyi de uzak mesafelerden açılan ortalarda buldu. Erken orta bu tarz oyunlarda çare olabilse de PAOK ceza sahasında hiçbir zaman sayıca eksik yakalanmadı.

        Üretmekte zorlanan Galatasaray’ın imdadına bir kez daha duran top yetişti. Özellikle geçen sezondan bu yana hemen her duran topu kalemle çizilmiş gibi kullanan ve buradan gol de çıkaran sarı-kırmızılıları golden sonra ‘iştah’ tehlikesi bekliyordu. 1-0 öne geçtikten sonra Okan Buruk takımı sakinleştirmeye çalışsa da müsabakanın temposu düşmedi, Galatasaray oyunu soğutamadı.

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        Okan Buruk’un iki maçtır son 30 dakikada yoruluyoruz dediği bu atmosferde gittili geldi maç; PAOK’un işine yaradı ve nitekim Yunus Akgün’ün takip ettiği adamı izlemesinin devamında skora denge geldi. Golden sonra rakip kaleyi belki de ilk defa bu kadar uzun süre baskı altına alan Galatasaray’da son haftaların yıldızı Yunus, Osimhen’in kafa pasında hatasını telafi etti.

        Geçen sezonki ‘mıymıy’ futbolla Avrupa’da özellikle kendisinden daha çok koşan takımlara karşı tel tel dökülen Galatasaray bu yaz geçirdiği kabuk değişiminin etkisiyle Avrupa’ya iyi başladı. Oynamadığında duyduğu mutsuzluğu soyunma odasına ve sahaya yansıtan; en iyi yıllarını geride bırakan oyunculara veda edilirken yaş ortalaması daha düşük, temaslı oyundan kaçmayan ve başarıya aç bir kadro tercih edildi. Oyun karakterinde yoğun baskı ve fiziksel efor gerekliliği bulunan Okan Buruk’un da tırnak içinde ikinci dönemi resmen başladı.

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