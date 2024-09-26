İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer: Pierre Loti tepesi adını nereden alıyor, arkasındaki hikaye ne?

PİERRE LOTİ TEPESİ'NİN ÖNEMİ

Pierre Loti, İstanbul’u ve özellikle Eyüp’ü sık sık ziyaret eden bir yazar olarak, şehrin tarihine derin izler bırakmıştır. Onun İstanbul’a olan sevgisi, adının verildiği bu tepe ve burada bulunan kahve ile ölümsüzleşmiştir. İstanbul’a her geldiğinde Aziyade’nin mezarını ziyaret eden Loti, sevdiği kadının mezar taşının bir kopyasını Fransa’daki evine bile yaptırmıştır. Loti’nin bu derin duygusal bağı, hem İstanbul’un hem de Pierre Loti Tepesi’nin bugün hala ilgi çekici bir yer olmasını sağlar.