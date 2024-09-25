Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı | Son dakika haberleri

        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı

        Mersin'in Mut ilçesinde bir bebeğin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu. Olayla ilgili anne, baba ve bir kişi daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:55 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde dün atık toplayan Cennet B. tarafından bir poşette bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

        Ekipler, bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu ve Akdeniz ilçesindeki ailesinin evinde bulunduğunu tespit etti.

        3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Bunun üzerine adrese giden ekipler Y.Ç. ile annesi F.Ç. ve babası M.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Mut Adliyesine sevk edildi.

        Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde dün atık toplayan Cennet B. (50), bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

        REKLAM

        Kız bebeğin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

        Cennet B, gazetecilere, üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını söylemişti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...