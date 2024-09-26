Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 28° Ankara Parçalı bulutlu 28° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 34° Trabzon Güneşli 25° Bursa Kısmen Güneşli 27° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 33° Gaziantep Güneşli 31° Ağrı Güneşli 23°

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM İSTANBUL °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu AFYONKARAHİSAR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 33°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM

SİNOP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı ERZURUM °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık