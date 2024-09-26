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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor - 26 Eylül Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 07:29 Güncelleme: 26.09.2024 - 07:29
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        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 28°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 28°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 25°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Güneşli 23°

        Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        YOZGAT °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

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