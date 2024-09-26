UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Benim ve oyuncuların öz güveni çok yüksek. Dışarıdan fırtınalar kopuyor gibi düşünülüyor ama Florya bundan hiç etkilenmedi. hep zorluk olacak, Galatasaray çok büyük bir camia. Transfer dönemi bittiği zaman, bizde çözüm oluyor. Herkes rahatlıyor. 4 maç üst üste kazanmak çok önemli. Oyun olarak da bunu çok hissettirdik. Bu maç en iyi oyundu. Savunma yapmaya gelen bir takıma karşı çok pozisyon bulduk, bu değerli.

REKLAM Top rakibe geçtiğinde almaya çalışan bir takımız, bu oyuncuların hoşuna gidiyor. Ayrıca oynamaya çalışan bir takımız. Oyuncuların ofansif olarak rakip sahada olmaları, oyuncuları keyif veriyor. Ben de oyuncuyken bundan keyif alırdım. "3 FORVET OYNAYABİLİRİZ" Çok oyuncunuz olsun, az oyuncunuz olmasın. Çok sayıda maç oynayacağız. Herkesi farklı mevkilerde ve dizilişlerde kullanabiliriz. Bundan sonraki maçlar için bunları düşünüyoruz. Üçlü savunma oynayan bir takıma karşı, üç forvetle de oynayabiliriz. SARA, JAKOBS VE YUNUS... Gabriel Sara hem 6, hem 8, hem de 10 numaraydı. 12-13 km üstünde koşmuş olabilir. Ismael Jakobs da çok etkiliydi o da epey koştu. Savunma geçişlerini de çok iyi yapıyor Jakobs, sadece hücumları değil. Onu da idareli kullanmamız lazım. Yunus Akgün'ün performansından hepimiz mutlu oluyoruz. Yetenekli olduğunu biliyorduk, ne zaman çıkacak artık diye düşünüyorduk. Böyle devam etmesi çok önemli.

"YENİ FORMATTA KAZANMAK ÖNEMLİ" Öne geçtik, bir bölümde çok sinirlendim. O sırada golü yedik. Orada topu tutabilirdik. Yorgunlukla beraber maçı dinlendirebilirdik. Sonrasında pozisyonlar ve goller bulduk. Bütün takım mükemmele yakın bir oyun ortaya koydu. Yeni formatta kazanmak ve iki farkla kazanmak daha değerli. REKLAM "OSIMHEN BİZE ÇOK UYDU" Victor Osimhen'in oynadığı oyun çok önemli. Her şey gol atmak değil! Gol atarsınız ama maçı kaybedersiniz. Net gördüğü anda, en yakındakine pas veriyor. Sadece gol atmaya kafayı taksa, daha farklı olabilir. Oyun içerisinde çok mücadele ediyor. Oyuncu ve insan olarak bize çok uydu. Onun, bizde olması çok değerli.