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        Haberler Gündem İzmir'de tabanca ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        İzmir'de tabanca ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 5 kişi tutuklandı

        İzmir'in Menemen ilçesinde borç- alacak meselesinden çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:48
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        Tabanca ve bıçaklı kavga: 5 tutuklama
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        Olay, 22 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Asarlık Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi.

        Nevruz Koçak, aralarında borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan bir grup ile karşılaştı.

        Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Bedir Kınacı, Cüneyt Çelik ve Erhan A. bıçak ile Koçak ise bacaklarından 2 kurşun ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Koçak, olay yerine gelen ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 3 yaralı ise kendi imkanları ile Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen Nevruz K. (28), Bedir K. (23), Cüneyt Ç. (23) ve Erhan A. ve Beytullah D. ile olayla ilgisi oldukları belirlenen Batıkan T. (22) ve Turgay G.'yi (21) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliden Erhan A. ve Beytullah D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Nevruz Koçak, Cüneyt Çelik, Bedir Kınacı, Batıkan T. ve Turgay G. tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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