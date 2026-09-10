İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde ilk!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.
Giriş: 10 Eylül 2026 - 22:09 Güncelleme:
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçıyla birlikte kulübün tarihine geçti.
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Kartal, 1-1 biten maçın ardından Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.