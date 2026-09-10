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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde ilk!

        İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde ilk!

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 22:09 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Roma ile 1-1 berabere kaldı.

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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçıyla birlikte kulübün tarihine geçti.

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        Kartal, 1-1 biten maçın ardından Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu.

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        Fenerbahçe daha önce 2001/02 sezonunda Mustafa Denizli ile Devler Ligi grup aşamasında boy göstermiş ancak 6 mağlubiyet almıştı.

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        #İsmail Kartal
        #şampiyonlar ligi
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