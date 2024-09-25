Narin cinayeti soruşturmasında son durum | 4 şüpheli gözaltına alınıp serbest bırakıldı: Amca Salim'in kayınbiraderinin ifadesi ortaya çıktı

"18.00'DE GERİ GELDİK"

Daha sonra 25/08/2024 günü kayınbiraderim olan Erhan Güran'ın oğlu Uğurcan Güran'ın düğünü olacağından eşim Azize Kaya ve çocuklarım Eda Nur Kaya ve Elif Kayı'yı alarak merkezde sağlık ocağı diye tabir edilen yerde düğün için alışveriş yaptık. Daha sonra tam hatırlayamamakla birlikte saat 18.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesine geri döndük ve ikametimize geldik.

"NARİN’İ SORDU"

İkametimize geldiğimizde yemek hazırlıklarına başladık. Yemek yediğimiz sırada kayınbiraderim olan Arif Güran'ın oğlu Muhammet gelerek eşime Narin'in bizim evde olup olmadığını sorunca eşim Narin'in bizim evde olmadığını söyledi. Daha sonra Muhammet ile birlikte çıkarak Narin'i hep birlikte aramaya başladık.