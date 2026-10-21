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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı

        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı

        VFS Global, vize randevusu dolandırıcılığına karşı başvuru sahiplerini uyardı. Ücret karşılığında garantili randevu veya vize sonucu vaat eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten şirket, randevuların ücretsiz olduğunu hatırlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vize danışmanlığı ve vize randevusu temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin, sosyal medya ve internet üzerinden "garantili vize" ve "garantili randevu" vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldıkları, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği durumlarda tahsil edilen bedelleri tamamen veya kısmen iade etmeyerek haksız menfaat sağladıkları iddialarına ilişkin, dün soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu. Bu kapsamda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu Haberi Görüntüle

        Türkiye’de Birleşik Krallık ve Schengen ülkeleri dahil 28 ülkenin vize başvuru süreçlerinde yetkili resmi aracı kurum olarak hizmet veren VFS Global, yürütülen soruşturmanın vize randevularının gerçek başvuru sahiplerine daha hızlı ve adil şekilde ulaşmasına katkı sağladığına dikkat çekti.

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        Şirket, başvuru sahiplerini özellikle belirli sürelerde randevu veya vize temin etme garantisi sunduğunu iddia eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vize randevularının ücretsiz olduğu ve yalnızca resmi VFS Global kanalları üzerinden alınabildiği hatırlatılırken, şirket adına hareket ettiğini öne sürerek ücret karşılığında randevu veya olumlu vize sonucu vaat eden kişi ve kuruluşlara karşı temkinli olunması gerektiği belirtildi.

        VFS Global, randevu sistemlerinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri uyguladığını bildirdi. Bu önlemler arasında şüpheli e-posta alan adlarının engellenmesi, e-posta başına randevu sınırlaması, olağan dışı IP erişimlerinin otomatik olarak bloke edilmesi, VPN kısıtlamaları, bekleme listesi uygulaması ve gelişmiş tek kullanımlık şifre (OTP) doğrulaması yer alıyor.

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        VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Bölge Başkanı Sertan Aslantürk, başvuru sahiplerine seyahatlerini mümkün olduğunca erken planlamalarını ve vize işlemlerinde yalnızca VFS Global kanallarını kullanmalarını önerdi.

        "ÜCRETSİZ OLDUĞUNU ÖZELLİKLE HATIRLATMAK İSTERİZ"

        Aslantürk, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

        “Randevuların ücretsiz olduğunu özellikle hatırlatmak isteriz. Ücret karşılığında randevu veya olumlu vize sonucu vaat eden hiçbir kişi ya da kuruluş VFS Global adına hareket etmemektedir. Randevu sistemlerimizi kötüye kullanmaya yönelik girişimlere karşı güvenlik önlemlerimizi sürekli geliştiriyor; başvuru sahiplerinin randevulara güvenli ve adil şekilde erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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