'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

SHOW TV’nin, CNP Film imzalı ilgiyle takip edilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş'in 7'nci bölümünden yayınlanan ikinci ön izlemede, Destan ve Mihre’nin hararetli tartışması yıllardır saklanan bir gerçeği açığa çıkarıyor.

Kendilerini kimsenin duymadığını düşünerek hesaplaşan ikili arasında tansiyon, Mihre’nin “Onca yıl Leyla’ya o kötülüğü yapanlarda vicdan arıyorum” sözleriyle yükseliyor. Öfkelenen Destan’ın yanıtı ise çarpıcı bir itirafı beraberinde getiriyor: “Sen de biliyordun onca yıl Halep’te olduğunu. Senin kocan kaçırdı Leyla’yı!” Kapı aralığından konuşulanları gizlice dinleyen Leyla, yaşadığı acıların ardındaki isimleri öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Duyduklarıyla sarsılan Leyla’nın bu gerçekle nasıl yüzleşeceği ve atacağı adımların dengeleri nasıl değiştireceği merak uyandırıyor.

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'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!