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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Büyük santrfor! - Galatasaray Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Büyük santrfor!

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, sarı-kırmızılıların golcüleri Osimhen ve Icardi'den övgüyle bahsetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 01:02 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:02
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        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
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        UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.

        HT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Çerçeve programında sarı-kırmızılıları değerlendirerek Victor Osimhen ve Mauro Icardi için övgü dolu sözler kullandı.

        Dilmen, "Osimhen ve Batshuayi, Icardi'yi hiç etkilemedi. Bakambu zaten hiç etkilemedi. Osimhen ve Icardi çok büyük yetenekler. Osimhen fizik olarak da yaş olarak da tarz olarak da daha farklı oyuncu ama Icardi'ye haksızlık edemem o büyük santrfor. Icardi'nin golü de bildiğin penaltı golü, yanına P yazarım." ifadelerini kullandı.

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