Ahu Tuğba'nın cenaze programı belli oldu
1 Eylül'de hayata veda eden ve cenazesi yarın saat 17.00'de İstanbul'a getirilecek olan Ahu Tuğba için 28 Eylül'de bir anma töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül'de KOAH nedeniyle uzun süredir ABD polisi kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı Miami kentinde hayata veda etmişti.
Anjelik Calvin, 69 yaşında vefat eden annesinin cenazesinin Türkiye'de defnedilmesini istese de bir yandan prosedürler, diğer yandan Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenileme işlemleri nedeniyle Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye gelişi gecikti.
HAFTALAR SONRA TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR
Haftalar sonra prosedürlerin tamamlanması ve Anjelik Calvin'in pasaportunun yenilenmesi sonucu Ahu Tuğba'nın cenazesi, yarın saat 17.00'de İstanbul'a getirilecek.
CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU
Ahu Tuğba'nın cenazesine dair detaylar da belli oldu. Tuğba için 28 Eylül'de önce anma töreni düzenlenecek. Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki annesinin mezarına defnedilecek.