Galatasaray: 3 - PAOK: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray ile PAOK karşı karşıya geldi. Mücadele Cimbom'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray'ın gollerini 48. dakikada Abdul Rahman Baba (k.k), 76'da Yunus Akgün ve 90+5'te Mauro Icardi kaydetti. Konuk takımın golü ise 67'de Giannis Konstantelias'tan geldi.

Bu sonucun ardından G.Saray lig formatına 3 puanla başladı. PAOK ise haftayı puansız kapattı.

Turnuvanın 2. haftasında G.Saray deplasmanda RFS ile karşılaşacak. PAOK ise sahasında Steaua Bükreş'i ağırlayacak.

CİMBOM'DAN ZORUNLU TEK DEĞİŞİKLİK Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre PAOK karşısında zorunlu tek değişiklik yaptı. Buruk; kırmızı kart cezası bulunan kaleci Fernando Muslera'nın yerine Günay Güvenç'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak ise Kaan Ayhan çıktı. REKLAM OKAN BURUK 2 MAÇ SONRA SAHA KENARINDA Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda oynanan maçta 2 maç men cezası alan Teknik Direktör Okan Buruk, cezalarını Young Boys karşılaşmalarında tamamlamıştı. Buruk, PAOK mücadelesiyle saha kenarındaki yerini aldı.

GÜNAY İLK KEZ 11'DE Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede görev alan Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11'de başladı. Güvenç bu sezon daha önce Young Boys karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Giannis Konstantelias’in vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 15. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Osimhen’in kontrol etmek istediği top ceza sahası içi sol çapraza açıldı ve savunmada Omar Colley kayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 27. dakikada Gabriel Sara’nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı topu Yunus Akgün indirdi ve ceza sahası dışı sol çaprazdan Gabriel Sara’nın yaptığı vuruşta kaleci Dominik Kotarski’nin son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

42. dakikada Kaan Ayhan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda Yunus Akgün’ün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 45+1. dakikada Omar Colley’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fedor Chalov topla birlikte ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kurtardı. 48. dakikada Mertens’in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Osimhen’in yaptığı kafa vuruşu sonrası çizgide Abdul Baba, ters dokunuşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 1-0 63. dakikada sol taraftan Ismail Jakobs’un yerden içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Victor Osimhen’in vuruşunda kaleci Dominik Kotarski meşin yuvarlağı iki hamlede uzaklaştırdı. 67. dakikada Andrija Zivkovic’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında Castro Jonny’nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç’ten seken topu altıpas üzerinde önünde bulan Giannis Konstantelias’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1