"Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
Eskişehir'de, önünde giden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Ceyhun Bilen hayatını kaybetti. Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, "Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara" yazdığı görüldü
Eskişehir'de kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Babadat Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhun Bilen'in (24) kullandığı motosiklet, aynı yönde giden E.K. yönetimindeki kamyona çarptı.
KAZADA AĞIR YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kazada motosiklet sürücüsü Bilen ağır yaralanırken, ilk müdahale ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
YÜREK YAKAN PAYLAŞIM
Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara' yazdığı görüldü.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.