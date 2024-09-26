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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir haberleri: "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım | Son dakika haberleri

        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!

        Eskişehir'de, önünde giden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Ceyhun Bilen hayatını kaybetti. Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, "Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara" yazdığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 08:32 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:32
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        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
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        Eskişehir'de kaza, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Babadat Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhun Bilen'in (24) kullandığı motosiklet, aynı yönde giden E.K. yönetimindeki kamyona çarptı.

        KAZADA AĞIR YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada motosiklet sürücüsü Bilen ağır yaralanırken, ilk müdahale ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

        YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

        Ceyhun Bilen'in sosyal medyadan paylaştığı motosikletli videoya, 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimize ise mezara' yazdığı görüldü.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #Eskişehir
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