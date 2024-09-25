Tutuksuz yargılanmak istedi! Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!

"ANNEME YARDIM ETMEK İÇİN ÇIKTIM"

Yunus Emre Geçti hakimlikte verdiği ifadesinde, “Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Ben Ihlamurkuyu mahallesinde sokakta oturuyordum. . Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda Doğukan Ayvaz Ömür isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim" dedi.