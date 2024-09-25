Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı | Son dakika haberleri

        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı

        İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 15 yaşındaki kuzeni K.G., sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen K.G. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraf paylaşan şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

        2

        Çalışmalarda şüphelinin pazartesi günü polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 15 yaşındaki kuzeni K.G. olduğu tespit edildi.

        3

        K.G., Ataşehir'deki ikametinde polisin operasyonuyla gözaltına alındı. 18 yaşından küçük şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        4

        Şüpheli K.G.nin sorgulamasında çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.

        Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli K.G. tutuklandı.

        5

        NE OLMUŞTU?

        Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, karakoldan kaçmıştı.

        6

        Karakolda görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

        Şüpheli Yunus Emre Geçti kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbede çıkmıştı.

        Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

        #şeyda polis
        #şeyda yılmaz
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?