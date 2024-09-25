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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - PAOK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i - Futbol Haberleri

        Galatasaray - PAOK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak. Peki Galatasaray-PAOK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:17
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        1

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında bu akşam Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

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        RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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        Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

        Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

        4

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

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        GALATASARAY'DA 3 EKSİK VAR

        Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.

        Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

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        Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.

        Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

        7

        SÜPER LİG'DE 6'DA 6 YAPTI

        Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor.

        8

        Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden "Cimbom", 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

        9

        PAOK GEÇEN SEZON LİGDE ŞAMPİYON OLDU

        Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

        Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı.

        Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.

        10

        İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:

        11

        Günay Güvenç

        12

        Abdülkerim Bardakcı

        13

        Kaan Ayhan

        14

        Ismail Jakobs

        15

        Davinson Sanchez

        16

        Lucas Torreira

        17

        Gabriel Sara

        18

        Dries Mertens

        19

        Yunus Akgün

        20

        Barış Alper Yılmaz

        21

        Victor Osimhen

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