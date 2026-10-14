Hadise'nin gözyaşları

"BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK İÇİN ÇOK KÜÇÜKTÜM"

Annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz'ün ayrılık sürecinin çocukluğunda derin yaralar açtığını ve bu durumun romantik ilişkilerini de etkilediğini belirten Hadise, duygusal anlar yaşadı. Şarkıcı şu ifadeleri kullandı: Anne ve babamın ayrılmalarına tanık oldum. Babamın evden ayrıldığını, hatta valizlerini toplamasına yardım ettiğimi hatırlıyorum. O zamanlar böyle bir şey yapmak için çok küçüktüm ama galiba ona yardım etmek istedim. Bu, daha önce hiç bahsetmediğim ve içimde taşıdığım gerçek bir yük. Ayrılmaları gerekiyordu çünkü sağlıklı bir ilişkileri yoktu ama bütün bunlar beni derinden yaraladı.