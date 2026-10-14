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        Haberler Televizyon 'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!

        SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımcılığını CNP Film’in üstlendiği 'Sevdan Bir Ateş' dizisinde; Murat Ünalmış (Mirza) ve Özge Özacar (Leyla) başrolleri paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu (Mihre), Sitare Akbaş (Destan), Taner Rumeli (Yaman), Sezin Bozacı (Macide), Yeşim Gül (Vuslat), İsmail Hakkı (Cici), Beyti Engin (İrfan), Evren Duyal (Mukaddes), Hande Canpolat (Miray), Yusuf Gökhan Atalay (Tesbihçi), Soydan Soydaş (Faysal), Sermet Yeşil (Nasim), Ceren Taşçı (Fidan), Aslıhan Karalar (Ceren), Yiğit Yalkın (Sefa), Dorukcan Sarıduman (Akif), Süleyman Felek (Mahmut), Azra Sare (Esma), Melih Kırkbir (Ateş), Kayra Sır (Ahu), Ege Gönülal (Yağız), Beyza Karabacak (Hüma) ve Okday Korunan (Çakır) yer alıyor.

        'Sevdan Bir Ateş'in 6'ncı bölümünde; Leyla ve Mirza arasında bağ evinde yaşanan büyük yüzleşmeden sonra, Mirza Leyla’nın onu terk etmediğini, aksine kaçırılarak korkunç bir hayatın içine sürüklendiğini anlar ve Leyla hakkında taşıdığı öfke yerini büyük bir vicdan azabına bırakır. Bu gerçekle birlikte Mirza için geçmişin bütün dengeleri değişir.

        Bir yandan Nasim’in peşine düşerken, bir yandan olayın izlerini arayan Mirza, izleri takip ettikçe bugüne uzanan büyük bir sırla karşı karşıya kalır. Bu sırada Hüma’nın varlığı, Mirza ve Leyla arasında yıllardır eksik kalan bağı yeniden kurarken, üçü geçmişte hiç yaşayamadıkları aile sıcaklığını hissetmeye başlar. Ancak onların birbirlerine yaklaşması, en çok Vuslat’ı korkutur. Leyla’yı yeniden susturmak isteyen Vuslat, karşısında artık yedi yıl önceki Leyla’yı bulamaz. Vuslat’ın yıllardır sakladığı sırrın peşine düşen Leyla ise kendisini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Geçmişin izlerini sürerken ulaştığı gerçek, Vuslat’ın yıllardır kurduğu düzeni sarsacak kadar büyüktür. Üstelik Mirza’nın da artık Leyla’nın yaşadıklarına dair parçaları birleştirmeye başlamasıyla, yedi yıldır saklanan sırların ortaya çıkması an meselesidir.

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        'Sevdan Bir Ateş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Sevdan Bir Ateş
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