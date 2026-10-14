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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...

        Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, evinde çıkan yangında ağır yaralanan 51 yaşındaki Ebru Serep, bir hafta sonra can verdi. Evi ateşe veren ve tutuklanan eski sevgilisi 45 yaşındaki Abdullah Karabina ifadesinde, başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Eski sevgilisini eviyle yakmıştı! İşte katilin gerekçesi...

        İzmir'de kan donduran olay, 6 Ekim günü Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi 59 Sokak'ta meydana geldi.

        Ebru Serep, 51 yaşında hayattan koparıldı.
        Ebru Serep, 51 yaşında hayattan koparıldı.

        YANGINDA AĞIR YARALANDI

        Ebru Serep (51), evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Abdullah Karabina eski sevgilisinin evini bir bidon benzinle kundakladı.
        Abdullah Karabina eski sevgilisinin evini bir bidon benzinle kundakladı.

        HAYATA BİR HAFTA TUTUNABİLDİ

        DHA'daki habere göre itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Serep, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

        ESKİ SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serep’in yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi Gümüldür İtfaiyesi personeli Abdullah Karabina’yı (45) gözaltına aldı.

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        BİR BİDON BENZİNLE EVİ YAKMIŞ

        Akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin alıp evi ateşe verdiği öne sürülen Karabina, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        VAHŞETİN NEDENİ "KISKANÇLIK"MIŞ

        Abdullah Karabina'nın sorgusunda başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

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