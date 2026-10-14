İzmir'de kan donduran olay, 6 Ekim günü Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi 59 Sokak'ta meydana geldi.

Ebru Serep, 51 yaşında hayattan koparıldı.

YANGINDA AĞIR YARALANDI

Ebru Serep (51), evinde çıkan yangında ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Abdullah Karabina eski sevgilisinin evini bir bidon benzinle kundakladı.

HAYATA BİR HAFTA TUTUNABİLDİ

DHA'daki habere göre itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılan Serep, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serep, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.

ESKİ SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serep’in yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisi Gümüldür İtfaiyesi personeli Abdullah Karabina’yı (45) gözaltına aldı.

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BİR BİDON BENZİNLE EVİ YAKMIŞ

Akaryakıt istasyonundan bir bidon benzin alıp evi ateşe verdiği öne sürülen Karabina, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAHŞETİN NEDENİ "KISKANÇLIK"MIŞ

Abdullah Karabina'nın sorgusunda başka kişilerle görüştüğünü ileri sürdüğü Serep ile 'kıskançlık' nedeniyle birçok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.