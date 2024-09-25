Jose Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mourinho derbi sonrası basın toplantısına niye katılmadığını da açıkladı. İşte Portekizli teknik adamın sözleri...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:
"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI"
"Bu sorunun sorulmasına mutlu oldum. 24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Alper de biliyor. Ligde oynadığımız ilk maçtan itibaren söyledim. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok. Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Basın toplantısı için 70 dakika gittim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. Kapıda bekledim. Anlamadığım bir şey. Şunu anlayabiliyorum; deplasman takımı teknik direktörünün önce basın toplantısı yapmasını anlayabiliyorum ama ikimiz de aynı şehrin takımıyız. Belli limitler olması lazım. 70 dakika bekledim ama basın toplantısına giremedim. Deplasman takımı olduğum zaman ilk olarak girerim, Göztepe'de, Rize'de ama 70 dakika bekleyemem. Bir şaka da yapmıştım; cumartesi başladık pazar bitti diye. 23.55'te başladık basın toplantısına, gece bitti. Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. 70 dakika beklemek saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim."
"MAĞLUBİYET BENİ CEHENNEME GÖNDERMEZ"
"Motivasyon kısmıyla başlayalım. Bir maç kaybettiğinizde acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybederseniz 2 katı, derbi kaybederseniz 3 katı acı çekersiniz. İstanbul'un en mutlu insanları değiliz. Bir tepki, reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Ben her zaman, 'Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de cehenneme göndermez' derim. Bu dengeyi yakalamaya çalışırım. Bu mağlubiyetten pozitif etki çıkarmamız lazım. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncuların motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmalıyız. Bunun da tek yolu maç kazanmak, başka yolu yok. Cumartesi kaybettik, stadyumdan kaçta çıktık biliyorsunuz. Basın toplantısına katılmadım, katılsam gece 3'te çıkardım. Ertesi gün maçın analizini yaptık, Saint-Gilloise analizini yaptık. Oyuncularım 3'te geldi, idman yaptık. Dün uzun bir idman yaptık. Moral olarak canımız yandı ama ancak bizim için motivasyon unsuruna dönüşebilir. Taktik anlamda farklı maçlar farklı rakipler. Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın da bunu yapacağım. Basit bir rotasyon olmayacak, aynı zamanda bazı dinamikleri değiştireceğim. Biz gol kaçırdı, hata yaptı diye kimseyi cezalandırmıyoruz. Oynamayan, az oynayan ama iyi çalışanlar karşılığını alacak. Elimizdeki en iyi takımı sahaya süreceğiz."
ROTASYON VE İRFAN CAN KAHVECİ CEVABI
"Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Yarın yapacağım şey basit bir rotasyon olmayacak. Bazı dinamikleri değiştirmeye çalışacağım. Yarın rotasyon yapacağız ama dinledirmek için değil, sadece elimizdeki en iyi takımı sahaya çıkarabilmemiz için. İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de oynaması gerektiğine katılıyorum. Kendisi yarın oynayacak."
"TÜM KULVARLARDA ŞANSIMIZ VAR"
"Yarıştığımız bütün kulvarlarda şansımızın olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar her zaman taraftır. Bizlerin profesyonel olarak taraftara saygı duymamız gerekiyor. Modern dünyada sosyal medya tarafından taraftarın manipüle edildiğini düşünüyorum. Bizler dengeliyiz. Dengeyi sağlamamız gerekiyor. Bizler birlikteyiz. Kendi içimizde pozitif eleştirilerimizi yapıyoruz. Garip bir dünyada yaşadığımızı söylemek isterim. Futbol dünyası garip bir dünya. O gün maç başladı, oynandı. Maç saha içerisinde oynanır. Ben maç içinde olan sonucun başkanla, direktörle, ikinci başkanla bir bağlantısını göremiyorum. Eğer ayrıştırarak bakmak istiyorsanız dürüst olmanız gerekiyor. Hoca ve futbolcuları eleştirmeniz gerekiyor."
"INFLUENCERLAR TARAFTARI MANİPÜLE EDİYOR"
"Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Kadro yenilendi, kendisi takımın başına geldi. Son yenilgiden sonra camiada 'acaba' soruları var. Umutsuzluğu var mı? Taraftara mesajı var mı?"
Jose Mourinho: "Yarıştığımız tüm kulvalarda şansımız var. Taraftarlar, her zaman taraftarlardır. Biz profesyoneller taraftarların fikirlerine, eleştirilerine saygı duymalıyız. Modern dünyada biraz sosyal medya tarafından manipüle ediliyor taraftarlar. Taraftarlar, influencer'ın etkisi altındalar. Sadece modada yoklar, futbolda da varlar. Bir düşünce yaratıyorlar. Başarılı ve büyük kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Dengeli ve istikrarlı olmayı etkiliyor. Bizler dengeliyiz, dengeli olmamız gerekiyor. İçimizde bu denge var. Aramızda tartışmaları, analizleri yapıyoruz, hataları, iyi şeyleri görüyoruz. Adaletsiz sonuç olduğu zaman görüyoruz. Bu anlamda dengeyi sağlamalıyız. Bizler birlikteyiz. İçimizde eleştirileri yapıyoruz. Dışarıda olan şeyler, modern dünyada birazcık gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar yapılıyor. Garip bir dünyada yaşıyoruz. Futbol güzel ama garip bir dünya. O gün maç başladı, oynandı. O maç üzerindeki etkisi olan insanlar, evet etkisi var, hakemlerin de iyi kötü etkisi var. Maç saha içerisinde oynanır. Maç içinde olan sonucun başkanla, ikinci başkanla, direktörle ilgisi yok. Tabii ki birlikte kaybettik, hep birlikte. Ayrıştırarak bakarsanız dürüst olun, sorumluluk hoca ve oyuncularda. Biz oynadık. Sahada ikinci bir takım daha var. Bazen daha iyi oynarlar, daha şanslı olabilirler, ufak anlar onların lehine olabilir. Şunu da unutmayın, karşıda bir takım daha var. Ufak detaylar belirleyici oluyor. Hakem dengeliydi, onu da tebrik ediyorum. Eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularım."
"2-3 YEDEK OYUNCU DAHA 11'DE OLACAK"
"Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de farklı 11'lerler oynar mı?"
- Jose Mourinho: "Hayır. Ben maçı kazanabilmek için en iyi 11'imle oynayacağım. Rakibimizi çok fazla çalıştık. Taktik antrenmanlarda farklı şeyler denedik. Oyuncularım özelliklerine bakacağım. Hangi özellikleri maçı kazandıracak ona bakacağım. İrfan Can Kahveci, rotasyon için oynamayacak. Kendisi çok iyi çalışıyor. Kulübeden geldiğinde hep katkı veriyor. İdmanlarda çok arzulu. Rakip 3'lü veya 5'li oynuyor, onun özellikleri yarın bizim için önemli. Bana şunu sorarsanız; son maçta kulübede olan 2-3 oyuncu daha 11'de olacak."
"DERBİYİ BAŞKAN OYNAMADI! SUÇU YOK"
"Derbi mücadelesi sonrası sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının bir kısmı Sayın Başkan Ali Koç'un istifa etmesi adına hashtag açtı, henüz çok erken değil mi? Taraftara ne söylemek ister?"
- Jose Mourinho: "Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Bir şey söylemeye hakkım yok. Milyonlarca taraftarı olan bu kulübün bir profesyoneliyim. Onlara saygı duymam gerekiyor. Onları eleştirebilecek son kişi benim. Söyleyebileceğim tek bir şey var; biz bir maç kaybettik, normal bir maç değil, tepkinin de katlanarak olmasını anlayabiliyorum. Oyuncular sahada o maçı oynuyorlar ve benim de saha kenarında yaptığım iyi kötü değişikliklerle etkim oluyor. Bir de rakibimiz var. Maçı başkanımız oynamadı. Başkanın görevi sahanın çok ötesindedir. Fenerbahçe ailesi o maçı kaybetti, profesyonel manada bakarsanız profesyonelleri suçlamak gerekir."